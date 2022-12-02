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У Празі збирають підписи, аби відключити світло, воду і тепло в будинках, які належать росіянам, зокрема, і посольство

Відреагував на ініціативу український міністр оборони Олексій Резніков.

У Празі збирають підписи, аби відключити світло, воду і тепло в будинках, які належать росіянам, зокрема, і посольство
Фото: Facebook/Посольство России в Чехии

У Празі збирають підписи під петицією з вимогою відключити електро-, водо- і теплопостачання будинкам, які належать Росії.

Як ідеться в тексті петиції, Росія "вирішила зламати Україну з темрявою та холодом", оскільки в останні тижні посилила ракетні обстріли електростанцій, ТЕЦ та іншої критичної інфраструктури.

"З точки зору найвищого морального принципу ми просимо відповідні державні та приватні розподілювачі енергії дати російським дипломатам у Празі спробувати їхні ж ліки", - наголосив у петиції її автор Мартін Ондрачек.

"Будь ласка, відключіть всю власність Російської Федерації від газу, води та електроенергії", - закликав Ондрачек.

Станом на 17.45 2 грудня петицію підтримало понад 10600 осіб.

Відреагував на ініціативу чехів міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, "настав час для держави-терориста відчути присмак своїх же ліків" і відчути те, що росіяни роблять з цивільним населенням України.

Нагадаємо, Прага передасть в Україну сотні генераторів та обігрівачів, а також медобладнання на 22 млн крон. Також чехи відраховуватимуть частину оплати за відвідування природних парків країни на підтримку нашої держави.

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