"Ніхто не може обійти антиросійські санкції через Сербію", – Вучич

Єврокомісар після зустрічі з президентом Сербії зазначив, що отримав меседж про готовність імплементації санкцій.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що через його країну "ніхто не може обійти санкції ЄС проти Росії". Сербія імпортує весь газ із РФ, а її єдина нафтова компанія є мажоритарною власністю "Газпрому", нагадує Reuters.

"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були причетні до обходу санкцій проти Російської Федерації", – сказав Вучич після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Олівером Вергелієм.

Сербія прагне стати членом Євросоюзу, але іноземні дипломати критикували її через те, що вона офіційно не долучилася до антиросійських санкцій. Тоді Вучич сказав, що в інтересах країни є збереження дружби із Москвою.

"Я вітаю президентський меседж щодо того, що він допоможе імплементувати санкції, які покликані покласти край цій війні", – заявив Вергелій.

Нагадаємо, в травні, тобто вже після повномасштабного вторгнення, Вучич заявив, що домовився із Путіним про вигідні умови купівлі газу.

У жовтні сербський міністр закордонних справ заявив, що Євросоюз "відходить у минуле" і що його члени "стали територіями, а не державами". Він також сказав, що ЄС тисне на Сербію щодо визнання Косово і накладання санкцій на Росію.