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"Ніхто не може обійти антиросійські санкції через Сербію", – Вучич

Єврокомісар після зустрічі з президентом Сербії зазначив, що отримав меседж про готовність імплементації санкцій. 

"Ніхто не може обійти антиросійські санкції через Сербію", – Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що через його країну "ніхто не може обійти санкції ЄС проти Росії". Сербія імпортує весь газ із РФ, а її єдина нафтова компанія є мажоритарною власністю "Газпрому", нагадує Reuters

"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були причетні до обходу санкцій проти Російської Федерації", – сказав Вучич після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Олівером Вергелієм.

Сербія прагне стати членом Євросоюзу, але іноземні дипломати критикували її через те, що вона офіційно не долучилася до антиросійських санкцій. Тоді Вучич сказав, що в інтересах країни є збереження дружби із Москвою. 

"Я вітаю президентський меседж щодо того, що він допоможе імплементувати санкції, які покликані покласти край цій війні", – заявив Вергелій. 

Нагадаємо, в травні, тобто вже після повномасштабного вторгнення, Вучич заявив, що домовився із Путіним про вигідні умови купівлі газу

У жовтні сербський міністр закордонних справ заявив, що Євросоюз "відходить у минуле" і що його члени "стали територіями, а не державами". Він також сказав, що ЄС тисне на Сербію щодо визнання Косово і накладання санкцій на Росію. 

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