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Сі Цзиньпін запевнив Шарля Мішеля, що Китай не постачає зброю Росії

Президент Євроради закликав лідера КНР використати вплив на РФ. 

Сі Цзиньпін запевнив Шарля Мішеля, що Китай не постачає зброю Росії
Шарль Мішель та Сі Цзиньпін
Фото: Charles Michel twitter

Президент Євроради Шарль Мішель під час візиту до Пекіна закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати вплив його країни на Росію у питанні війни в Україні. Відповідну заяву перед журналістами високопосадовець зробив за допомогою відеозвʼязку з Пекіна, пише Reuters. 

За словами Мішеля, обговорення війни "зайняло багато часу" під час його тригодинної зустрічі з Сі. Також вони обговорювали торгівлю, клімат, права людини, ковід, Синьцзян і Тайвань. 

"Я закликав президента Сі, як ми це робили на саміті ЄС-Китай у квітні, використати вплив на Росію заради поваги статуту ООН", – сказав він. 

Мішель розповів, що Сі запевнив його в неприйнятності ядерних погроз і тому, що Китай не постачає Росії зброю. 

"Китай залишатиметься відкритим для європейських компаній і сподівається, що ЄС зможе усунути втручання, щоб забезпечити справедливе та прозоре бізнес-середовище для китайських компаній", – цитує заяву Сі державна телекомпанія CCTV.

Нагадаємо, відносини Китаю і ЄС ускладнилися через тісні звʼязки Пекіна і Москви та відмови засудити російське вторгнення в Україну. 

Співрозмовник агентства Bloomberg серед посадовців ЄС зазначив, що головною метою візиту Мішеля є спроба переконатися в тому, що Китай і Росія не виступають разом і що Пекін не допомагає росіянам обходити санкції. 

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