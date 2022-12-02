Сі Цзиньпін запевнив Шарля Мішеля, що Китай не постачає зброю Росії

Президент Євроради Шарль Мішель під час візиту до Пекіна закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати вплив його країни на Росію у питанні війни в Україні. Відповідну заяву перед журналістами високопосадовець зробив за допомогою відеозвʼязку з Пекіна, пише Reuters.

За словами Мішеля, обговорення війни "зайняло багато часу" під час його тригодинної зустрічі з Сі. Також вони обговорювали торгівлю, клімат, права людини, ковід, Синьцзян і Тайвань.

"Я закликав президента Сі, як ми це робили на саміті ЄС-Китай у квітні, використати вплив на Росію заради поваги статуту ООН", – сказав він.

Мішель розповів, що Сі запевнив його в неприйнятності ядерних погроз і тому, що Китай не постачає Росії зброю.

"Китай залишатиметься відкритим для європейських компаній і сподівається, що ЄС зможе усунути втручання, щоб забезпечити справедливе та прозоре бізнес-середовище для китайських компаній", – цитує заяву Сі державна телекомпанія CCTV.

Нагадаємо, відносини Китаю і ЄС ускладнилися через тісні звʼязки Пекіна і Москви та відмови засудити російське вторгнення в Україну.

Співрозмовник агентства Bloomberg серед посадовців ЄС зазначив, що головною метою візиту Мішеля є спроба переконатися в тому, що Китай і Росія не виступають разом і що Пекін не допомагає росіянам обходити санкції.