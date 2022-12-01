Після суперечок у ЄС домовилися обмежити ціну на російську нафту до $60 за барель

У Євросоюзі домовилися обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель, повідомляє Reuters.

При цьому в Єс передбачили механізм коригування, аби зберегти обмеження на рівні 5% нижче від ринкової ціни.

Цінову межу переглядатимуть у середині січня й кожні два місяці. Так у Євросоюзі оцінюватимуть вплив обмежень та зможуть реагувати на виклики нафтового ринку.

Відповідно до документа, який мають до 2 грудня письмово затвердити уряди всіх країн-членів ЄС, вводиться 45-денний "перехідний період" Його застосовуватимуть до суден, що перевозять сиру нафту російського походження, яку було завантажено до 5 грудня і вивантажено в кінцевому пункті призначення до 19 січня 2023 року.

Члени Євросоюзу декілька днів сперечалися щодо деталей обмежень ціни на роснафту. G7 спершу пропонувала встановити ціну на рівні 65-70 доларів на барель без механізму коригування. У свою чергу, Польща наполягала, аби рівень обмежень був якомога нижчим, щоб скоротити доходи РФ.

Остаточні обмеження набудуть чинності 5 грудня. Вони замінять попередню заборону ЄС на купівлю російської морської нафти і дозволять захистити постачання, адже Росія виробляє 10% світової нафти.

Нагадаємо, раніше повіомлялося, що Європейський Союз пом'якшив санкційну пропозицію щодо обмеження цін на експорт нафти з Росії. У ЄС вирішили відредагувати ключові положення про доставку сировини, а також відкласти термін застосування обмежень.

У зверненні до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея" Президент Володимир Зеленський заявив, що "обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією".