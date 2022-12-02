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Президентка Єврокомісії назвала цілі цінової межі на російську нафту

ЄС і партнери з G7 запроваджують ііз 5 грудня заборону на імпорт російської морської нафти.

Президентка Єврокомісії назвала цілі цінової межі на російську нафту
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перелічила цілі, які хоче досягнути цивілізований світ зі встановленням цінової межі на російську нафту.

Як ідеться у відеозверненні фон дер Ляєн, опублікованому у її Twitter, цінове обмеження переслідує три цілі.

"По-перше, це посилює дію наших санкцій. По-друге, це ще більше зменшить доходи Росії. І по-третє, водночас це стабілізує глобальні енергетичні ринки, тому що дозволяє через брокерів торгувати деякою російською морською нафтою, яка транспортується операторами ЄС до третіх країн, поки вона продається нижче за ціну, нижчу від граничної", сказала президентка Єврокомісії.

Встановлення граничної ціни на роснафту стане корисним для країн зі слаборозвиненою економікою. До того ж, це обмеження буде змінюватися для реагування на виклики нафтового ринку, додала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Євросоюз разом з партнерами є єдиними й непорушними у протистоянні війні Росії проти України. Крім цінового обмеження, ЄС і партнери з G7 запроваджують ііз 5 грудня заборону на імпорт російської морської нафти.

Нагадаємо, у Євросоюзі домовилися обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель. При цьому в ЄС передбачили механізм коригування, аби зберегти обмеження на рівні 5% нижче від ринкової ціни.

Цінову межу переглядатимуть у середині січня й кожні два місяці. Так у Євросоюзі оцінюватимуть вплив обмежень та зможуть реагувати на виклики нафтового ринку.

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