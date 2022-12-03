Міністерка фінансів США вважає, що прайскеп на російську нафту допоможе бідним країнам

Від російського обмеження цін на нафту виграють країни з низьким і середнім доходом, які вже зазнали основного тягаря підвищення цін на енергоносії та продовольство, посилених війною проти України. Прайскеп дозволить їм купувати нафту на вигідніших умовах, цитує міністерку фінансів США Джанет Єллен The Washington Post.

"Від обмеження цін особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже зазнали основного тягаря підвищення цін на енергоносії та продовольство, посилених війною Путіна. Незалежно від того, чи купують ці країни енергію в межах обмеження чи поза його межами, обмеження дозволить їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках", – заявила після досягнення угоди G7 і Австралії Єллен.

Країни G7 і Австралія погодилися встановити обмеження ціни на російську нафту з наступного тижня. Верхня дозволена межа – $60, вона є близькою до поточної вартості барелю нафти з Росії. "Радіо Свобода" додає, що 27 країн ЄС, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою, тільки якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель і нижче.

На зустрічах у Брюсселі європейські дипломати домовилися встановити верхню межу в 60 доларів за барель з регулярними переглядами, щоб переконатися, що стеля залишається щонайменше на 5% нижче середньоринкових цін на російську нафту. У п'ятницю ввечері країни Великої семи та Австралія погодилися на цю пропозицію. Ліміт набуде чинності з понеділка, коли запрацює ембарго Європейського Союзу на російську морську нафту.

Мета встановлення максимально допустимої вартості, або прайскепу, полягає в тому, щоб обмежити доходи Росії від нафті, але при цьому не завдати шкоди світовим постачанням. Для нафти, яка торгується вище обмеження, країни, що вводять прайскеп, заборонять вантажовідправникам-порушникам надання послуг, наприклад, фінансування і страхування. Більшість морських сервісів, повʼязаних із перевезенням нафти, надають західні країни, як Велика Британія і Греція.

Однак цифра, з якою погодилися дипломати, значно перевищує собівартість видобутку в Росії та близька до тієї, за якою зараз торгується нафта, тобто, за словами аналітиків, вона може не мати особливого прямого впливу.

"Число в 60 і вище за поточних ринкових умов не зашкодить Росії", – сказала Сімона Тальяп'єтра, експерт з енергетики брюссельського мозкового центру Bruegel.

Нагадаємо, обговорення прайскепу тривало місяцями і європейським країнам не вдавалося знайти прийнятну ціну. Вартість хотіли знайти таку, щоб величезний дохід Росії від нафти знизився, але при цьому щоб вона не вирішила взагалі не торгувати нафтою через надто невигідні умови. Виконавчий орган ЄС запропонував рівень 65 доларів за барель, який Польща та країни Балтії відхилили як надто щедрий для Москви. Греція і Мальта не хотіли опускати ціни нижче 70.

Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії в $30 більш слушною пропозицією.

Середня ціна основної російської марки нафти Urals в січні-листопаді цього року складала понад $78.