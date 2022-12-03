​Рада ЄС ухвалила рішення про обмеження ціни на російські нафту та масла

Рада Європейського Союзу 3 грудня ухвалила рішення встановити обмеження ціни на сиру нафту, нафтові масла та масла, отримані з бітумінозних матеріалів з РФ, на рівні $60 за барель.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, обмеження стосуються тієї продукції, яка походить або експортується з Росії.

"Обмеження цін на російську нафту стримає стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, й різко скоротить доходи, які отримані Росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України. Це також послужить стабілізації світових цін на енергоносії за одночасного пом'якшення несприятливих наслідків для енергопостачання третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Обмеження набуде чинності з 5 грудня.

У Раді ЄС додали - нинішнє рішення передбачає перехідний період 90 днів після кожної зміни цінової межі, щоб її один за одним застосували всі оператори ринку.

Нагадаємо, напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перелічила цілі, які хоче досягнути цивілізований світ зі встановленням цінової межі на російську нафту.