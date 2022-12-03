Естонія закупить у США системи залпового вогню HIMARS

Естонія підписала з американським агентством із співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Загальна вартість контракту становить понад 200 мільйонів доларів, повідомляє ERR.

Це найбільша оборонна закупівля в історії Естонії. Також у рамках договору, крім HIMARS, країна закупить боєприпаси та засоби зв'язку. Крім того, контракт передбачає вирішення питань, пов'язаних з навчанням і логістикою.

«У пакет також входять різні ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 кілометрів», – заявив голова відділу озброєнь Центру оборонних інвестицій Естонії Раміль Ліпп.

Начальник відділу Генштабу Сил оборони Естонії Каарел Мяесалу вважає, що реактивні системи залпового вогню HIMARS — це новий і важливий крок у розвитку обороноздатності країни, який, зокрема, дозволяє рішуче впливати на ворога ще до того, як він вступить у зіткнення з піхотою.

«Йдеться про стандартну систему НАТО, яка сприяє всебічній співпраці з іншими союзниками по Альянсу» - додав він.

Нагадаємо, що Естонія надішле українським військовим польовий госпіталь – уже третій.

А очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Захід повинен не підштовхувати Україну до переговорів із Росією, а надати їй більше важкого озброєння.