Служба державної безпеки Латвії перевіряє заяви у ефірі російського каналу “Дождь”

Сьогодні, 2 грудня, Служба державної безпеки Латвії почала перевірку заяв, зроблених під час випуску новин телеканалу “Дождь”. Причиною стало те, що в них прозвучала інформація щодо надання телеканалом допомоги солдатам російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Служби державної безпеки Латвії.

“Ведучий ефіру закликав глядачів інформувати про становище мобілізованих росіян на передовій і висловив сподівання, що телеканал уже допоміг багатьом російським військовим “забезпеченням елементарним спорядженням і зручностями”, - йдеться у повідомленні.

Служба державної безпеки наголосила, що з огляду на злочини, вчинені російськими окупаційними військами проти України та її народу, жодна підтримка Росії-агресора не є виправданою.

Спецслужба нагадала, що представники ЗМІ, які прибувають з держави-агресора, становлять розвідувальні ризики.

“Оскільки ці медіакомпанії та журналісти тривалий час працюють на території держави-агресора, не можна виключати зв’язків із спецслужбами Росії деяких ЗМІ чи їхніх представників, які розгорнули свою діяльність у Латвії”, - йдеться у повідомленні.

Також можливий підвищений інтерес російських спецслужб до функціонування еміграційних ЗМІ в Латвії.

Крім того, діяльність представників російських ЗМІ в Латвії пов’язана з ризиками для безпеки інформаційного простору Латвії, оскільки протягом багатьох років Росія застосовувала цілеспрямовані та системні заходи впливу на громадську думку відповідно до інтересів Росії.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що російський телеканал "Дождь", який мовить з латвійської території, має переїхати назад до Росії. Також, оскільки канал показав у ефірі Крим як частину Росії і назвав російську армію "нашою армією", Національна рада з електронних ЗМІ наклала на нього штраф у 10 000 євро.