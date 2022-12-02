Низка українських посольств і консульств отримали погрози: просякнуті кровʼю пакунки

МЗС України вважає це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України.

Низка українських дипломатичних установ отримала нові погрози після вибуху посилки в посольстві Іспанії. Тепер до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

Про це повідомив у фейсбук речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, у пакунках знаходилися очі тварин.

Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Сенс послання вивчається.

"Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни", – зазначив Ніколенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є підстави вважати це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати.

"Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", – наголосив він.

Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді на імʼя амбасдора надійшов пакунок. При відкритті комендантом він вибухнув. Чоловік отримав легкі поранення.

Після цього іспанські правоохоронці повідомили, що листи з піротехнічним матеріалом також отримали премʼєр-міністр Іспанії, посольство України в Мадриді, збройна компанія, продукцію якої постачали українцям, міністерство оборони, база ВПС і посольство США.