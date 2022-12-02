США, Японія і Південна Корея застосували нові санкції проти КНДР

США, Південна Корея та Японія застосували нові санкції проти КНДР. Reuters зазначає, що обмежувальні заходи стосуються посадовців, повʼязаних зі збройною програмою, і були накладені після останнього тестування міжконтинентальної балістичної ракети.

Міністерство фінансів США в четвер назвало імена осіб, таких як Джон Ір Хо, Ю Джин і Кім Су Гіл, до яких Європейський Союз ввів санкції в квітні.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило про санкції проти семи інших осіб, включаючи сінгапурця і тайванця, і восьми юридичних осіб. Усі вони вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів, які були введені з січня 2018 року по жовтень 2022 року, повідомили в міністерстві.

Міністерство закордонних справ Японії також ввело нові санкції проти трьох юридичних та фізичних осіб, включаючи групу Lazarus, яку підозрюють у здійсненні кібератак.

Китай і Росія заблокували нещодавні спроби запровадити додаткові санкції Організації Об’єднаних Націй, заявивши, що натомість їх слід пом’якшити, щоб розпочати переговори та уникнути гуманітарної шкоди. Це змусило Вашингтон зосередитися на тристоронніх зусиллях з Південною Кореєю та Японією, а також європейськими партнерами.

"Міністерство фінансів вживає заходів у тісній тристоронній координації з Республікою Корея та Японією проти посадових осіб, які відігравали провідну роль у незаконних програмах КНДР із зброї масового знищення та балістичних ракет", – сказав у заяві заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Він додав, що "нещодавні запуски демонструють необхідність для всіх країн повністю виконувати резолюції Ради Безпеки ООН, які спрямовані на те, щоб КНДР не змогла придбати технології, матеріали та доходи, необхідні Пхеньяну для розвитку своїх можливостей щодо забороненої зброї масового знищення та балістичних ракет".

У листопаді КНДР запустила ракету, що впала в 200 кілометрах від Японії. Ця ракета може бути міжконтинентальною балістичною і мати достатню дальність, щоб досягти материка США.