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Олена Зеленська зустрілася з королем Великобританії Чарльзом ІІІ

Також дружина президента України зустрілась із українцями, котрі були вимушені поїхати до Великобританії через російську агресію.

Олена Зеленська зустрілася з королем Великобританії Чарльзом ІІІ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ під час візиту до Великобританії. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. 

Олена Зеленська та Чарльз ІІІ відвідали Український католицький собор у Лондоні, на території якого із серпня 2022 року працює центр допомоги громадянам України Ukrainian Welcome Centre. Він був заснований разом зі Спілкою українців. 

“Уже не вперше Його Величність знаходить час і теплі слова, щоб підтримати вимушених переселенців з України: нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше – у Румунії. Під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає британська  підтримка, а разом з нею – і дружба наших країн”, – зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська та Чарльз ІІІ поспілкувалися із представниками української громади й тимчасовими переселенцями. Також вони зустрілись із британськими родинами, які прийняли українців.  

“Відколи Росія перейшла до тактики енергетичного терору, ми розуміємо, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності. Тож я вдячна за те, що бодай частина українців, особливо літні люди, діти, мають змогу перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту”, – сказала перша леді. 

Нагадаємо, у межах візиту до Великбританії перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства. Також вона під час свого візиту до Лондона познайомилася з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті

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