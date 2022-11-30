У межах візиту до Великбританії перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства.

Про це йдеться на сайті президента.

У своїй промові дружина Президента порівняла бомбардування України російським агресором із бомбардуваннями Британії нацистами під час Другої світової війни.

“Ви не здалися. Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість. Я приїхала до вас саме по неї – по справедливість, якою має завершитися ця війна так само, як завершилася та війна”, – заявила перша леді.

Фото: Сайт президента

Під час виступу Зеленська продемонструвала кадри знеструмлених унаслідок російських обстрілів українських міст і світлини людей, які змушені шукати електрику й тепло. Зокрема, вона показала фото дівчинки, яку батьки привезли на київську заправку, щоб мати змогу увімкнути їй інгалятор.

Окремо дружина Президента зупинилася на фактах численних зґвалтувань українців російськими загарбниками.

Перша леді закликала британський парламент та уряд стати лідером глобальних зусиль щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зокрема, сприяти ухваленню підготовленої Україною резолюції Генеральної асамблеї ООН про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти нашої країни – за аналогією із Сент-Джеймською декларацією часів Другої світової війни, коли 13 січня 1942 року був підписаний документ, який фіксував волю притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та злочинах проти миру. На цій основі згодом відбувся Нюрнберзький трибунал.

Після виступу перша леді зустрілася зі спікером Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлом.

Фото: Сайт президента

Нагадаємо, Зеленська під час свого візиту до Лондона познайомилася з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті.