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Рада може забрати мандати у 10 депутатів, які виїхали з України, - Стефанчук

Цим депутатам не виплачують заробітну плату.

Рада може забрати мандати у 10 депутатів, які виїхали з України, - Стефанчук
Фото: тг-канал ВРУ

Верховна Рада хоче забрати мандати у близько 10 народних депутатів, які виїхали з України під час повномасштабної війни з Росією, та не повернулися до роботи у парламенті.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону, інформує РБК-Україна.

Він зазначив, що цих депутатів звільнили з усіх посад, які вони займали у Раді. Їм також не виплачують заробітну плату.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто", - сказав Стефанчук.

Так, у Конституції прописані підстави для позбавлення мандату депутата:

  • складення повноважень за особистою заявою;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа;
  • визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  • припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
  • якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
  • невходження нардепа, обраного від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу депутата із складу такої фракції;
  • смерть депутата.

Таким чином, Верховна Рада не може прийняти рішення, що ґрунтується на підставах, не прописаних у Конституції. А саму Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану.

"Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - сказав Стефанчук.

Він також зазначив, що мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку. Стефанчук додав, що наразі опрацьовується питання щодо екстрадиції деяких нардепів, які перебувають у Європі. Проте для цього потрібне рішення суду.

Нагадаємо, що на пленарному засіданні 21 вересня 299 парламентарів проголосували за дострокове припинення повноважень позафракційного нардепа, колишнього члена ОПЗЖ Дмитра Шенцева.

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