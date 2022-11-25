Арахамія у Відні мав зустріч із Фірташем

Каже, що обговорював перспективи відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра.

Голова фракції "Слуга народу"у Верховній Раді Давид Арахамія у Відні зустрічався з бізнесменом Дмитром Фірташем, який перебуває Австрії в очікуванні екстрадиції до США.

Про це йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Відень 2". Журналісти отримали відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.

Співрозмовники видання підтвердили, що Арахамія дві доби проживав у зазначеному готелі, де мав також зустріч з Дмитром Фірташем.

У коментарі УП Арахамія підтвердив свій візит до Відня та зустріч з Фірташем.

"Підтверджую свій візит до Відня 9 – 11 листопада, куди я прилітав, повертаючись із робочої поїздки до Ізраїлю", – повідомив Арахамія.

За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".

Арахамія додав, що має документальне підтвердження всіх своїх витрат за час перебування у Відні.

У жовтні 2021 року журналісти УП оприлюднили дані, що Арахамія двічі за період карантину і закритих кордонів літав до Відня на приватному літаку, що належить пов'язаним із олігархом Дмитром Фірташем структурам. Сам депутат стверджував, що мета обох поїздок була особиста і пов'язана зі здоров'ям. Арахамія зазначив: "виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь авіакомпанію, де кількість бортів нараховує кілька сотень".

Нагадаємо, в другій частині розслідування "Батальйон Відень" журналісти опублікували інформацію про низку колишніх українських політиків і посадовців, які нині перебувають у Відні. Зокрема, це Денис Чернишов, колишній заступник міністра юстиції, був посадовцем Укргазбанку. Нині в розшуку у справі про розкрадання 200 млн гривень.