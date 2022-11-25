Кабмін схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки й Азії у вигляді зерна

На закупівлю і поставку пшениці і кукурудзи виділили 900 млн гривень.

Кабінет міністрів схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді пшениці чи кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн.

Про це йдеться у постанові уряду.

Зазначається, що МВС і Держслужбі з надзвичайних ситуацій доручили "забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги – зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн" шляхом поставки до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) виділили 900 млн гривень для закупівлі та поставки до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 тис. метричних тонн.

Міністерству фінансів доручили здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

МЗС доручено узгодити з ООН та відповідними органами держав Африки та Азії питання щодо поставки товарів гуманітарної допомоги з українських морських торговельних портів до портів призначення (на умовах поставки CIF) та передачі гуманітарної допомоги.

Відповідне рішення ухвалене на виконання указу президента Володимира Зеленського від 14 листопада.

Нагадаємо, станом на початок жовтня Україна експортувала "зерновим коридором" до країн Африки близько 1 млн тонн агропродукції.