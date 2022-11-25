Мережа Епіцентр продовжить роботу за тривалої відсутності електропостачання 

Мережа торговельних центрів “Епіцентр” на сьогодні технічно готова до безперебійної роботи навіть в умовах довготривалої відсутності електрики.

Усі торговельні центри “Епіцентр” забезпечені генераторами на 100%, що дозволяє підтримувати торгівлю протягом необмеженого часу.

Робота організована таким чином, що за умови відсутності несправності генераторів, торговельні центри можуть працювати практично постійно. Генератори забезпечують безперебійну роботу кас та освітлення торгових приміщень, хоча до певних незручностей все ж потрібно бути готовими.

При роботі генератора навантаження на електричну систему будівлі обмежується. Зокрема, відключається суттєва частина електрообладнання та приладів на фудкорті. Також генератори не можуть забезпечити обігрів приміщень, а тому середня температура всередині торгового залу при довготривалому відключенні знижується.

Нагадаємо, для підтримки населення в періоди відключення світла мережа ТЦ Епіцентр встановила станції підзарядки гаджетів “Заряджайзери”. Завдяки обладнанню автономними генераторами, торгові центри можуть ділитися резервною електрикою з відвідувачами навіть за відсутності централізованого електропостачання.

Довідка. Епіцентр - лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на початок листопада 2022 року мережа компанії об’єднувала 73 діючих торгових об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій три ТЦ Епіцентр у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені.

Попри суттєві втрати компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну же перевищила 400 млн грн.