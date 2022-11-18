Через обстріли енергоінфраструктури попит на генератори зріс майже в 10 разів  

Енергетична криза в Україні призвела тако до збільшення попиту на акумулятори, реалізація яких зросла більш ніж в 3 рази, та інвертори

За період з 10 жовтня по 10 листопада 2022 року українці купили майже в 10 разів більше генераторів, ніж за аналогічний період минулого року. Також суттєво зросли продажі павербанків, акумуляторів, інверторів та зарядних станцій.

Про це свідчать дані одного з найбільших ритейлерів України - мережі торговельних центрів Епіцентр. За даними аналітичного відділу компанії, суттєвий сплеск попиту на зазначені групи товарів відбувся після масованих ракетних обстрілів української енергетичної інфраструктури, які розпочалися в середині жовтня та призвели до аварійних відключень електроенергії в більшості регіонів країни.

У результаті за період з 10 жовтня по 10 листопада 2022 року реалізація генераторів в мережі ТЦ Епіцентр зросла в 9,6 раза у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому найпопулярнішими серед споживачів були бензинові генератори, доля яких в структурі продажів склала майже 82%. Частка дизельних генераторів за цей період дорівнювала 11%, а решта прийшлась на комбіновані та спеціальні агрегати.

Крім того, енергетична криза в Україні призвела до збільшення попиту на акумулятори, реалізація яких зросла більш ніж в 3 рази, та інвертори, що продавалися майже в 4 рази частіше, ніж минулого року. Ще більша динаміка зростання продажів за вказаний період спостерігалася в категорії павербанків. Їхні продажі злетіли більш ніж в 16 разів.

Активно українці купували і портативні зарядні станції, реалізація яких з 10 жовтня по 10 листопада зросла в 2,5 рази в порівнянні з попереднім місяцем. “Це відносно нова для ринку товарна група, про яку покупець ще недостатньо обізнаний. По факту ж це аналог бензинового електрогенератора, який можна використовувати в квартирі та деякий час забезпечувати освітлення, заряджати гаджети або ж підтримувати роботу холодильника, котла, телевізора, роутера та іншої техніки. Скоріш за все, в умовах віялових відключень електроенергії у містах попит на цю товарну категорію продовжить зростати”, - говорить керівник департаменту “Споживча електроніка” мережі Епіцентр Денис Стіхін.

За його словами, через ажіотажний попит на портативні зарядні станції, компанія провела переговори з новими постачальниками і вже найближчим часом очікує на розширення асортименту в мережі ТЦ Епіцентр. В тому числі, компанія представить і абсолютно нові для світового ринку бренди, які тільки нещодавно були презентовані на міжнародних виставках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергетична криза в Україні також спричинила зростання продажів газових балонів та туристичних плит, свічок, ліхтариків, батарейок, ламп на акумуляторах та інших подібних товарів.