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Зеленський зустрівся з віце-президенткою Світового банку Анною Б’єрде

Під час зустрічі обговорили відновлення української енергетичної і транспортної інфраструктури.

Зеленський зустрівся з віце-президенткою Світового банку Анною Б’єрде
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президенткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

Про це повідомив у Telegram Володимир Зеленський.

“Завжди хочеться тепло вітати наших друзів і партнерів в Україні. Проте делегація Світового банку прибула до Києва того дня, коли Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл української території. Цінуємо те, що ви залишилися. Для нас це важливий сигнал”, – заявив президент.

Він поінформував, що під час зустрічі з віце-президенткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде обговорили підготовку проєктів із відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та сфери охорони здоров’я.

 

“Дякую Світовому банку та його керівництву за підтримку й швидке реагування на потреби України з перших днів повномасштабної війни”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Світовий банк повідомив про виділення Україні додаткових 500 млн доларів для фінансування термінових потреб, спричинених нападом Росії.

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