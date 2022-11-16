Україна розірвала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Ухвалення закону про припинення дії угоди дозволить прискорити згортання економічних і фінансових зв’язків з Білоруссю.

Парламент на засіданні 16 листопада прийняв закон про припинення дії угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи та майно.

За закон проголосували 304 парламентарі, передає кореспондент LB.

“Закон розроблено Кабінетом міністрів України з метою припинення дії українсько-білоруської міжурядової угоди про уникнення подвійного оподаткування у зв’язку із підтримкою Республікою Білорусь безпрецедентної, відкритої, широкомасштабної збройної війни РФ проти України”, – йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалення закону дозволить припинити застосування норм, встановлених угодою між урядом України та урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від сплати податків стосовно податків на доходи та майно.

“Та прискорити згортання економічних і фінансових зв’язків з Республікою Білорусь”, – додали нардепи.

Нагадаємо, угода між урядом України та урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від сплати податків стосовно податків на доходи та майно були укладені 24 грудня 1993 року в місті Ашгабат та ратифіковані Верховною Радою України 20 грудня 1994 року.