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Укренерго заперечило, що у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень

Такий фейк поширюють у телеграм-каналах.

Укренерго заперечило, що у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень
Фото: Макс Требухов

В Укренерго заперечили інформацію, начебто в Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

"У телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що нібито Укренерго заявило, що "у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень". Це інформація не відповідає дійсності", - наголосили в НЕК.

За інформацією Укренерго, планові відключення будуть тривати у Києві та у низці інших областей до завершення відповідних ремонтів та відновлення можливості електромережі передавати у ці регіони додаткову потужність, яку вони потребують.

Напередодні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що з урахуванням проведених ремонтів прогнозуються лише планові відключення у семи областях та у м. Києві, за умови, якщо не буде нових пошкоджень. 

За словами Кудрицького, в компанії працюють над тим, аби планові відключення були мінімальними. Це означає, що ці відключення триватимуть, але їхній обсяг може бути меншими.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що при зниженні температури повітря у Києві періоди відключення світла можуть тривати довше.

Укренерго оприлюднило планові відключення електроенергії на 14 листопада, які застосовуватимуться у Києві та восьми областях.

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