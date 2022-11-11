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Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї

Мова йде про порти в Ізмаїлі, Рені та порт Усть-Дунайськ.

Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї
Корабль УДП "Георгий Агафонов"

Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде про порт в Ізмаїлі, Рені та порт Усть-Дунайськ.

"Нам вдалося за останні пів року збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн. Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Ми бачимо, що в чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їх пропускної здатності. Сьогоднішнє рішення Уряду спрямоване саме на це", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що розширення акваторії дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема - контроль та підтримання оголошених глибин.

"Завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів ми зможемо наростити експорт та посилити економічну стабільність", - наголосив глава КМУ.

Нагадаємо, за 88 днів роботи “зернового коридору” з України відбуло 397 кораблів із вантажем у 9 млн тонн. 

У березні Україна запустила пасажирські річкові рейси з порту "Ізмаїл" до порту "Тульча" в Румунії.

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