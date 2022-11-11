Бренд McDonald's йде з Білорусі

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's йде з білоруського ринку.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Ресторани швидкого обслуговування McDonald's під управлінням Унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка", – йдеться у повідомленні.

При цьому McDonald's обіцяє зберегти всі робочі місця, а також "гостинний сервіс, різноманітне меню та високу якість продукції за доступними цінами".

Точна дата початку роботи під брендом "Вкусно – і точка" буде оголошена згодом.

Нагадаємо, 16 травня McDonaldʼs оголосив про остаточний вихід із Росії після більш ніж 30 років роботи.

З 20 вересня в Україні почати відновлювати роботу ресторани McDonald’s.