McDonaldʼs остаточно йде з Росії після понад 30 років роботи

McDonaldʼs оголосив про остаточний вихід із Росії після більш ніж 30 років роботи. Бізнес там компанія більше не вважає прийнятним, пише Insider.

"Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та погіршення непередбачуваного операційного середовища привели McDonald's до висновку, що подальше володіння бізнесом у Росії більше не є прийнятним і не відповідає цінностям McDonald's", – йдеться у заяві фудгіганта.

Бізнес продадуть місцевому покупцеві, а ресторани "деархівують". Це означає, що назву, бренд, меню та логотип на території РФ використовувати не зможуть.

Після повномасштабного вторгнення в Україну, на початку березня, компанія McDonald's зупинила свою діяльність на території Росії і закрила всі 850 ресторанів. Тоді повідомляли, що це тимчасовий захід.