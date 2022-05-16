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McDonaldʼs остаточно йде з Росії після понад 30 років роботи

Бізнес у такій країні компанія не вважає прийнятним. 

McDonaldʼs остаточно йде з Росії після понад 30 років роботи
McDonald's у Москві (колись був)
Фото: EPA/UPG

McDonaldʼs оголосив про остаточний вихід із Росії після більш ніж 30 років роботи. Бізнес там компанія більше не вважає прийнятним, пише Insider.

"Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та погіршення непередбачуваного операційного середовища привели McDonald's до висновку, що подальше володіння бізнесом у Росії більше не є прийнятним і не відповідає цінностям McDonald's", – йдеться у заяві фудгіганта. 

Бізнес продадуть місцевому покупцеві, а ресторани "деархівують". Це означає, що назву, бренд, меню та логотип на території РФ використовувати не зможуть. 

Після повномасштабного вторгнення в Україну, на початку березня, компанія McDonald's зупинила свою діяльність на території Росії і закрила всі 850 ресторанів. Тоді повідомляли, що це тимчасовий захід. 

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