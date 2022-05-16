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Швеція надішле до Туреччини дипломатів, щоб подолати заперечення Ердогана щодо її вступу до НАТО

Швеція має намір офіційно оголосити про приєднання до Альянсу.

Швеція надішле до Туреччини дипломатів, щоб подолати заперечення Ердогана щодо її вступу до НАТО
Фото: msn.com

Швеція відправить дипломатів до Туреччини, щоб спробувати подолати заперечення Анкари проти її плану вступу в НАТО. Про це заявив міністр оборони Пітер Хультквіст, повідомляє Reuers.

"Ми надішлемо групу дипломатів для обговорення та діалогу з Туреччиною, щоб побачити, як це питання можна вирішити і про що насправді йдеться", - сказав міністр оборони Пітер Хултквіст телеканалу SVT. 

Очікується, що офіційне рішення щодо подання заявки на вступ до НАТО Швеція оголосить сьогодні. 

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну через погрози РФ на їхню адресу позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Фінляндія вже зробила з цього приводу офіційну заяву. Їхні наміри підтримали генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та США. Але проти виступила Туреччина, зазначивши, що “скандинавські країни є притулком для терористичних організацій”. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вимагає припинити підтримку курдських бойовиків, присутніх на їхній території, та скасувати заборону на продаж деяких видів зброї Туреччині. 

Столтенберг зазначив, що занепокоєння Туреччини можна вирішити. Для вступу Швеції і Фінляндії до НАТО необхідна згода усіх 30 країн-членів Альянсу.

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