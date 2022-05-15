"Це історичний день. Починається нова ера": Фінляндія офіційно повідомила про рішення вступити в НАТО

Президент і уряд Фінляндії в неділю, 15 травня, оголосили про намір країни подати заявку на членство в НАТО.

Про це президент Саулі Нііністьо і прем’єр-міністр Санна Марін заявили на спільній прес-конференції в Президентському палаці в Гельсінкі, передає АР.

"Це історичний день. Починається нова ера", – сказав Ніїністо.

Очікується, що парламент Фінляндії схвалить це рішення найближчими днями, але це вважається формальністю.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни.

Росія в традиційній для себе манері почала залякувати Фінляндію наслідками в разі її приєднання до Альянсу. Зокрема, Дмитро Медведєв опублікував допис із залякуваннями щодо збільшення військової присутності Росії в Балтиці, бо вступ Фінляндії і Швеції до НАТО "загрожує Росії". Він написав, що РФ "буде змушена" посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що "ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься".

Ще він пригрозив підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".