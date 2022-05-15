Правляча партія Швеції готова підтримати вступ до НАТО, - ЗМІ

Відмова від багаторічної політики нейтралітету буде схвалена через вторгнення Росії в Україну.

Правляча Соціал-демократична партія Швеції готова відмовитися від свого курсу на нейтралітет та оголосить про підтримку вступу до НАТО у неділю, 15 травня, ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю вранці соціал-демократи розпочали внутрішньопартійні переговори про те, чи повинна Швеція подавати заявку на членство в НАТО, чи має продовжувати лишатися поза межами блоку.

"Все вказує на те, що соціал-демократи змінюють свою позицію і хочуть, щоб Швеція стала членом НАТО",- констатує видання Aftonbladet.

З оцінками Aftonbladet погоджується Reuters.

"Соціал-демократи прем'єр-міністра Магдалени Андерссон провели внутрішні дебати щодо відмови від давньої опозиції членства в НАТО", - зазначає агенція, підкреслюючи, що відмова від багаторічної політики нейтралітету буде схвалена через вторгнення Росії в Україну.

Офіційно рішення буде оголошене о 18-й годині в неділю. Наразі представники керівництва партії утримуються від чітких підтверджень своєї позиції. Міністр фінансів Мікаель Дамберг, утім, заявив, що це буде "рішення, де на перше місце ми поставимо безпеку Швеції".

Нерішучість заяв пов’язана з тим, що в партії і досі є помітна кількість членів, які виступають проти членства в НАТО.

Нагадаємо, що 14 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і сказав йому, що найближчими днями Фінляндія подаватиме заявку на членство в НАТО.

12 травня Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни. Швеція при підготовці своєї позиції щодо НАТО враховує дії Фінляндії.