Президентка Угорщини Новак озвучила позицію країни щодо війни Росії проти України

Президентка Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації в суботу озвучила позицію щодо війни Росії проти України.

Про це пише “Європейська правда” із посиланням на ЗМІ.

Вона назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція щодо російського вторгнення та ставлення до України.

Зокрема, Угорщина засуджує путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.

“Ми назавжди скажемо “ні” всім зусиллям відновити Радянський Союз. Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни. Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів”, – йдеться у повідомленні.

Вона додала, що Угорщина – не нейтральна, а на боці невинних жертв і правди. “Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні”, – зазначила Новак.

Cеред інших пунтків:

за жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили,

ми підтримуємо вступ України до ЄС,

ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору,

ми раді бути посередником між сторонами війни,

ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.

Нагадаємо, парламент Угорщини у четвер, 10 березня, обрав президентом депутатку від правлячої партії "Фідес" Каталін Новак. Вона стала першою жінкою на цій посаді і водночас наймолодшим президентом Угорщини.