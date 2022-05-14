У Женеві під егідою ООН відбулися переговори щодо зменшення космічних загроз

У Женеві під егідою Організації Об'єднаних Націй відбулися засідання робочої групи щодо зменшення космічних загроз.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Зазначається, що завданням робочої групи є модернізація міжнародного "Договору про космос", який формує основу міжнародного космічного права. Договір було укладено в 1966 році, і він вже не відповідає сучасним реаліям, вважає голова робочої групи, чилійський дипломат Гельмут Лагос.

"За останні кілька десятиліть ситуація кардинально змінилася. Сьогодні ми спостерігаємо велику кількість різних проєктів у космосі, зростає кількість космічних держав – і навіть ті, які не є космічними державами, відправляють власні супутники", - пояснив Лагос.

Він також зазначив, що в Договорі немає механізму перегляду, як в інших міжнародних документах, щоб усунути прогалини, якими можуть скористатися космічні держави.

За наявною інформацією, Китай, Росія, Індія та США використовують протисупутникові технології, що викликає занепокоєння щодо розміщення зброї у космічному просторі. Це також призводить до появи уламків на низькій орбіті, які загрожують космічним апаратам, включаючи МКС.

Наступна зустріч, на якій буде розглянуто питання про поточні та майбутні загрози для космічних систем, запланована на вересень 2022 року. А 2023 року робоча група вже займеться підготовкою рекомендацій для Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, 17 березня Європейське космічне агентство оголосило про призупинення співпраці з російською держкорпорацією "Роскосмос" у спільному російсько-європейському проєкті "ЕкзоМарс" (ExoMars) з дослідження Марса.