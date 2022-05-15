США допоможуть Швеції і Фінляндії, якщо на них буде скоєно напад

Сполучені Штати Америки нададуть Швеції і Фінляндії військову підтримку, якщо на них нападуть до вступу в НАТО.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо в період розгляду їх заявок і процесу вступу в НАТО їм знадобиться будь-яка військова підтримка, то США впевнені, що з обома країнами у нас той рівень відносин, який дозволить надати їм додаткову підтримку", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон стурбований заявами представників Росії, оскільки тільки народи Швеції та Фінляндії мають самі визначати долю своїх країн.

Нагадаємо, що правляча Соціал-демократична партія Швеції готова відмовитися від свого курсу на нейтралітет та оголосить про підтримку вступу до НАТО у неділю, 15 травня, ввечері.

Президент і уряд Фінляндії в неділю, 15 травня, оголосили про намір країни подати заявку на членство в НАТО.