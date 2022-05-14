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Президентом ОАЕ став молодший брат померлого шейха Халіфа

Рішення було прийнято одноголосно.

Президентом ОАЕ став молодший брат померлого шейха Халіфа
Фото: anothercitizenship.com

Верховна Федеральна рада Об'єднаних Арабських Еміратів обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зейда аль-Нахайяна.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийнято одноголосно.

Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян - молодший брат покійного президента ОАЕ шейха Халіфа. Коли той переніс інсульт, він став фактичним правителем емірату Абу-Дабі і всіх ОАЕ з 2014 року, приймаючи всі основні рішення.

"Ми вітаємо його і присягаємо на вірність йому, як і наш народ... І вся країна буде наслідувати його лідерство до слави", - сказав правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид аль-Мактум, який також є віцепрезидентом і прем'єр-міністром ОАЕ.

Нагадаємо, 13 тртавня повідомлялося, що помер 73-річний президент ОАЕ шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян. В країні триватиме 40-денна жалоба, будуть приспущені прапори. На три дні призупинять роботу всі міністерства й відомства, федеральні, місцеві й приватні організації.

Шейх Халіфа став другим президентом ОАЕ в листопаді 2004 року. Він змінив на посаді свого батька.  Халіфа бін Заїд Аль Нахайян був однією з найбагатших людей планети за версією журналу Forbes.

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