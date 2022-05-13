У МЗС Росії більше "не бачать різниці" між вступом України до ЄС та НАТО

Лавров вважає, що ЄС "перетворився на агресивного, войовничого гравця, який уже заявляє про свої амбіції далеко за межами європейського континенту".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дуже сумнівається у "безневинності" прагнення України вступити до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Лавров виступив на пресконференції в Душанбе. Він заявив, що ЄС "перетворився на агресивного, войовничого гравця, який уже заявляє про свої амбіції далеко за межами європейського континенту".

Напередодні заступник постпреду Росії в ООН Дмитро Полянський сказав, що Росія "більше не бачить різниці між вступом України до Євросоюзу та НАТО – і негативно ставиться і до того, і до іншого".

Під час черговонго раунду російсько-українських переговорів у Стамбулі наприкінці березня обговорювався нейтральний статус України. Тоді російська сторона тоді не висловлювала заперечень проти прагнення України вступити до ЄС (але не в НАТО). За словами Полянського, все змінилося після слів глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, який сказав, що підсумок війни Росії з Україною буде визначений "на полі бою".

Борель пояснив своє висловлювання у тому сенсі, що конфлікт має завершитися мирними домовленостями, але їхній зміст залежатиме від того, хто буде брати верх у збройному протистоянні. ЄС надає підтримку Україні, наголошуючи, що умови миру має визначати саме Київ.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Прискореної процедури вступу не існує – Україна або отримає статус кандидата-члена, що в подальшому може привести до повноправного членства в ЄС, або ні. Україна розраховує отримати статус кандидата уже в червні. До ЄС передано вже обидві частини опитувальника.

Перед повномасштабним вторгненням в Україну та на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні, МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.