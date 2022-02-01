Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу

Не можна "допускати зміцнення будь-якої безпеки за рахунок безпеки інших держав".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід не врахував три ключові вимоги Росії щодо гарантій безпеки. Вони стосувалися недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі станом на 1997 рік.

Про це Путін заявив на пресконференції після перемовин із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Крім того, він зазначив, що в документах НАТО ніде не прописано політику "відкритих дверей", тому США та альянс можуть і повинні відмовити Україні у прийнятті до військово-політичного блоку.

На думку Путіна, НАТО повинно сказати Україні: "Ми хочемо забезпечити вашу безпеку, ми цінуємо її. Ми поважаємо ваші прагнення. Але ми не можемо вас прийняти, тому що у нас є інші, вже прийняті міжнародні зобов’язання".

"Що тут є незрозумілого чи навіть образливого для України?", – запитав президент РФ.

Путін наголосив, що потрібно знайти спосіб гарантувати безпеку всіх учасників цього процесу: і України, і Європейських країн, і Росії. І це цілком можливо за умови "вдумливого вивчення" запропонованого Кремлем документа.

Російський президент нагадав про обіцянку не просувати НАТО на схід і наголосив, що альянс "сказав одне, а зробив інше".

"Нам було дано обіцянки не просувати інфраструктуру на жодний дюйм. Сказали одне – зробили інше. Тепер НАТО у Польщі, Румунії, країнах Прибалтики. Як у нас кажуть у народі – кинули, обдурили. Потім США вийшли з договору протиракетної оборони. І тепер пускові установки в Румунії, скоро будуть у Польщі. А там стоять установки, на які можна встановлювати "Томагавки" – ударні ракети. Хіба це не загроза для нас?" – сказав Путін.

Путін знову повторив тезу, що США і НАТО посилаються на норму, що будь-яка країна може обирати собі спосіб захисту. Проте, за його словами, не можна "допускати зміцнення будь-якої безпеки за рахунок безпеки інших держав".

На думку президента РФ Україна є "просто інструментом" "стримування розвитку Росії".

"Це можна зробити різними шляхами – втягнувши нас у якийсь збройний конфлікт і змусити союзників у Європі ввести проти нас ті самі жорсткі санкції… Або втягнути Україну в НАТО, наставити там ударних систем зброї та стимулювати бандерівців на вирішення питання Донбасу або Криму збройним шляхом", – заявив він.

"Кажуть, що Україну треба прийняти в НАТО. У доктринальних документах України написано, що хочуть повернути Крим військовим шляхом. Уявімо, що Україна – член НАТО – розпочинає операції в Криму (про Донбас я не говорю). Це суверенна територія Росії. Нам що, воювати із блоком НАТО? Хтось подумав? Схоже, що ні", – сказав російський президент.

Нагадаємо, 26 січня США та НАТО передали Росії письмові відповіді щодо гарантій безпеки. Відповідь західних країн не розкривалася, проте держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не відмовлятиметься від принципу "відкритих дверей" під час прийому нових держав до членів НАТО.

28 січня Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що США проігнорували принцип неподільності безпеки, який зафіксований у документах ОБСЄ та Ради Росія – НАТО. Він передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.