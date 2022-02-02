Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Нідерландів: обговорили санкції та співпрацю в охороні здоровʼя

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з премʼєр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.

Основним питання на перемовинах була безпека в Україні та на її кордонах, повідомив Зеленський на спільному з Рютте брифінгу.

"Також обговорили санкції з боку Європейського Союзу, з боку Нідерландів у разі ескалації. Для стосунків наших держав я вважаю, що це важливий візит, адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років. І своєчасний – він відбувається в ту мить, коли ми потребуємо підтримки", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що за підсумками перемовин ухвалена спільна заява. Сторони також обговорили посилення співпраці, зокрема й торговельно-економічної. Обіг товарів перевищив 2,5 млрд, але цей показник хочуть покращити.

Також спільно з Нідерландами хочуть побудувати 48 нових сучасних лікарень і реабілітаційних центрів для військових і ветеранів.

Марк Рютте своєю чергою зазначив, що зустріч планувалась кілька місяців тому, і зараз вона відбувається в ситуації напруження з Росією.

"Єдине рішення деескалації – це дипломатія, діалог між Росією, США, НАТО, і, звичайно, між країнами "нормандського формату". Я сподіваюсь, що цей діалог дасть рішення, якщо ні – Нідерланди чітко говорять: подальша агресія стосовно України матиме серйозні наслідки", – заявив він.

Рютте додав, що Нідерланди пропонують допомогу Україні, щоб відбивати кібернапади.

Окремою темою перемовин стала катастрофа літака МН17.

Нагадаємо, Рютте також зустрівся з українським премʼєр-міністром Денисом Шмигалем. Сторони обговорили інвестиції в нові напрямки співпраці. Домовилися організувати бізнес-місії в наших країнах для вже наявних і потенційних інвесторів, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін галузях.

Цього тижня, крім Рютте, Київ відвідали премʼєр-міністри Польщі та Великобританії, також очікується візит президента Туреччини.