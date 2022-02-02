Фонд енергоефективності планує розширити перелік учасників програми модернізації багатоповерхівок "Енергодім"

Фонд енергоефективності планує спростити процедури оцінювання заявок, розробити нові пакети заходів та розширити перелік учасників програми "Енергодім".

Про це йшлося під час зустрічі представників фонду з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим, повідомили в пресслужбі Мінрегіону.

"Фонд енергоефективності — серед ключових інструментів на шляху досягнення нашою країною енергетичної незалежності. Ця мета залишається однією з пріоритетних для Уряду, й ми зацікавлені, щоб якомога більше сімей скористалися можливостями, які надає держава та наші європейські партнери. Задля цього статутний капітал Фонду було істотно збільшено. Динаміка зростання кількості проєктів у межах програми “Енергодім” є помітною, але ми маємо рухатися далі й нарощувати темпи", – повідомив Чернишов.

Станом на сьогодні учасниками програми "Енергодім" стали вже понад 80,5 тисяч сімей. Загальна кількість проєктів, що знаходяться у процесі реалізації, — понад 700. За попередніми оцінками, це дасть змогу зекономити співвласникам модернізованих будинків майже 550 млн грн та значно скоротити викиди CO2.

"Цього року ми плануємо розширити коло бенефіціарів, щоб якомога більше українців змогли модернізувати свої оселі. Для цього також будемо спрощувати процедуру оформлення заявок, щоб полегшити реалізацію проєктів. Основне наше завдання — допомогти майбутнім учасникам програми “Енергодім” пройти всі етапи та здійснити термомодернізацію будинку", – зазначив виконуючий обов’язки директора Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що у держбюджеті на 2022 рік передбачено суттєве підвищення фінансування заходів з енергоефективності. Зазначимо також, що парламент ратифікував угоду з ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро на комплексну термомодернізацію громадських будівель. Також Мінрегіоном було підписано угоди з ЄІБ та фондом «E5P» у межах проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Йдеться про надання гранту Україні у розмірі 4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантової технічної допомоги на суму 4 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).

"Енергодім" – програма енергомодернізації багатоповерхових будинків, що дозволяє покращити помешкання і отримати відшкодування до 70% за роботи, матеріали та обладнання. Модернізація сприяє зменшенню платні за комунальні послуги.