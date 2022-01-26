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Фонд енергоефективності збільшить компенсації для учасників програми "Енергодім", - Чернишов

На участь у програму Фонд отримав уже 880 заявок.

Фонд енергоефективності збільшить компенсації для учасників програми "Енергодім", - Чернишов
Фото: minregion.gov.ua

Мінрегіон працює над збільшенням проєктів та розміру компенсації для учасників програми Фонду енергоефективності «Енергодім», яка покликана заощаджувати до 70% витрат на проведення енергоефективних заходів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час відкриття Восьмої Координаційної ради донорів «Фонду енергоефективності», у якій взяли участь заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова та представники багатостороннього донорського цільового фонду. 

«Україна крокує до енергетичної незалежності. Програмою Фонду енергоефективності реалізуються передові проєкти з комплексної термомодернізації житлових будинків. Це скорочує обсяги споживання енергії на 40%, 50%, 60%.  Станом на 21 січня Фонд отримав 880 заявок від ОСББ на участь у програмі “Енергодім”, загальна вартість проєктів перевищує 7,3 млрд грн, грантів – 4,5 млрд грн. Понад 80 тисяч сімей стали учасниками Програми та понад 200 будинків модернізовані частково або повністю. Наразі збільшується підтримка заявників. І ми працюємо над тим, аби і кількість проєктів відповідно зростала, адже необхідні ресурси для їхньої реалізації є. Дякую нашим європейським партнерам за постійну підтримку», — зазначив  Олексій Чернишов.

Під час засідання були погоджені зміни до грантової політики Фонду енергоефективності, що передбачають додатковий грант у розмірі 10% від вартості робіт, матеріалів та обладнання для учасників програми «Енергодім» — для заявників, що подадуть заявки до Фонду до 30 вересня 2022 року (або до досягнення 1200 заявок до Фонду). Така опція стане доступною, коли статутний капітал Фонду буде збільшений відповідною постановою Кабінету міністрів України, в сумі, що передбачена Законом України про держбюджет на 2022 рік.

Своєю чергою, пані Катаріна Матернова зазначила, що увага центральних та місцевих органів влади України до енергоефективності демонструє ключові пріоритети держави. Вона висловила сподівання щодо подальшої плідної співпраці у сфері енергоефективності.

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