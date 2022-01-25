Зеленський у коментарі до свого відео заявив, що Харків ніколи не окупують

Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків ніколи не буде окупований Росією.

Про це він написав у коментарі під відео, розміщеному в Instagram.

Зеленський наголосив, що підсумок учорашнього засідання РНБО - "не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для суспільства та громадян".

"Вони звучать просто: усе під контролем, причин для паніки немає", - зазначив президент.

У коментарях один з користувачів написав: "Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією". На цю фразу президент відреагував словами: "І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!".

Фото: Володимир Зеленський / Instagram

Нагадаємо, в інтервʼю Washington Post Зеленський заявив, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим Росією. Він також зазначив, що зараз в Україні є чимало російськомовних громадян, які підтримують Україну – навіть тих, хто мав певні сентименти щодо Росії після окупації Криму і частини Донеччини та Луганщини. Президент висловив переконання, що кожен громадянин буде відстоювати свою державу.

Міський голова Харкова Ігор Терехов попросив жителів міста не панікувати. Він нагоолосив, що Харків був і буде українським містом, мешканці якого є громадянами єдиної і неподільної України.

Пізніше прессекретар Офіса президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський "розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути". "Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", - зазначив він.

За словами командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, серед різноманітних сценаріїв Росії 20 лютого відмічається як дата, після якої можливе вторгнення в україну. Тоді завершаться Олімпійські ігри в Пекіні та спільні російсько-білоруські військові навчання.