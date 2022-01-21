"Це - гіпотетичний сценарій": Никифоров прокоментував слова Зеленського про захоплення Харкова

Прессекретар президента України Сергій Никифоров, коментуючи слова Володимира Зеленського про те, що Росія може окупувати Харків, заявив, що "це був приклад, гіпотетичний сценарій".

Про це Никифоров розповів "Радіо НВ".

"Я думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв‘ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз’яснень»", - сказав Никифоров.

За його словами, "президент розмірковував про ескалацію".

"Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", - зазначив прессекретар Зеленського.

Нагадаємо, в інтервʼю Washington Post Зеленський заявив, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим Росією. Він також зазначив, що зараз в Україні є чимало російськомовних громадян, які підтримують Україну – навіть тих, хто мав певні сентименти щодо Росії після окупації Криму і частини Донеччини та Луганщини. Президент висловив переконання, що кожен громадянин буде відстоювати свою державу.

Міський голова Харкова Ігор Терехов попросив жителів міста не панікувати. Він нагоолосив, що Харків був і буде українським містом, мешканці якого є громадянами єдиної і неподільної України.

19 січня Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому закликав не панікувати через концентрацію російських військ біля українського кордону. Президент нагадав, що вторгнення триває вже 8 років, і ризики існують весь цей час.