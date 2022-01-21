Сюмар відкинула звинувачення «у підміні голосування» у Київраді

Після того, як 20 січня Київська міська рада більшістю голосів підтримала звернення до Верховної Ради, Офісу президента та Офісу генпрокурора щодо недопущення політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка та інших опозиційних політиків, провладна партія «Слуга народу» вдалася до брудних маніпуляцій. Про це написала народна депутатка України від партії «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

«Прикро, що влада і ціла владна партія «слуг народу» – дрібні «фейкомети»… Ще більш прикро, коли фейк і відверту маніпуляцію запускає дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба (лідерка київської команди партії «Слуга народу» – ред.)», – зазначила депутатка Верховної Ради.

За словами Сюмар, представники партії «Слуга народу» та провладні коментатори у соцмережах «перекрутили» її слова під час виступу у Київраді, звинувативши у «обміні голосування за звернення проти політичних переслідувань» на забудову столичного екопарку «Осокорки».

Народна депутатка наголосила, що «Європейська Солідарність», навпаки, жодним чином не збиралася розмінюватися підтримкою звернення на забудову Екопарку Осокорки. За її словами, до цього вдалися представники фракції «Батьківщини» у Київраді, «яка хоче забудувати парк і тільки в обмін на підтримку цього рішення (звернення про політичні переслідування – ред.) дає голоси», – зазначила депутатка.

Вікторія Сюмар вважає, що «торгуватися такими речами в ціннісних питаннях – неправильно». «Ви вважаєте інакше, Женю? Це не політика. За такими дрібними маніпуляціями ви відверто втрачаєте совість і гідність. Прикро», – написала вона.

Як повідомлялося, перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що столична влада готова підтримати громадську ініціативу щодо створення парку «Осокорки».