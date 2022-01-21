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Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить

"На захист улюбленого міста встануть не лише харків'яни, а й усі українці".

Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Фото: city.kharkov.ua

Міський голова Харкова Ігор Терехов попросив жителів міста не панікувати через заяву президента Володимира Зеленського про загрозу окупації Харкова.

У своєму Telegram-каналі Терехов зазначив, що Харків був і буде українським містом, мешканці якого є громадянами єдиної і неподільної України.

"І кожен, хто посягне захопити Харків, має розуміти – на захист улюбленого міста стануть не тільки всі харківʼяни, а й усі українці", – заявив він.

Мер запевнив, що місто готове дати відпір потенційному загарбнику, для цього є всі сили й засоби. 

"Знаю, що в силу багаторічної звички заклики зберігати спокій зазвичай мають зворотній ефект. Але запевняю вас – приводів для занепокоєння нема, і Харків і далі буде успішно розвиватися під мирним небом", – підсумував очільник міста.

У коментарі "Суспільному" він підкреслив, що "поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків – ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде". 

Нагадаємо, що Зеленський в інтерв'ю The Washington Post припустив, що у випадку нового вторгнення Росія може спробувати захопити Харків.

Перед цим у відеозвернення до громадян України Зеленський закликав не панікувати через концентрацію російських військ біля українського кордону. Президент нагадав, що вторгнення триває вже 8 років, і ризики існують весь цей час.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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