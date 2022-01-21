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На Донбасі зафіксували 101 одиницю російської військової техніки поза місцями зберігання

Окупаційні війська також перешкоджали діяльності спостерігачів ОБСЄ.

На Донбасі зафіксували 101 одиницю російської військової техніки поза місцями зберігання
Архівне фото
Фото: ЕРА/UPG

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей упродовж минулої доби зафіксували розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема в зоні дій так званого "1-го армійського корпусу" розміщено озброєння та військової техніки 13 одиниць, з них: танки невстановленого типу та ББМ.

У зоні дій так званого "2-го армійського корпусу" розміщено озброєння та військової техніки 88 одиниць, з них: міномет, танки невстановленого типу, самохідні гаубиці , буксирувана артилерія невстановленого типу та ББМ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також у штабі наголосили, що окупаційні війська перешкоджали діяльності спостерігачів ОБСЄ. Так, в районі Корсунь озброєний представник збройних формувань не пропустив патруль СММ далі на схід.

"Зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 20 січня делегація Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії відвідала район проведення операції Об’єднаних сил. На початку січня Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідали лінію зіткнення в Станиці Луганській. Візити відбувалися на тлі скупчення російськиї військ біля кордонів України.

19 січня президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому закликав не панікувати через концентрацію російських військ. Президент нагадав, що вторгнення триває вже 8 років, і ризики існують весь цей час.

Пізніше президент в інтервʼю Washington Post заявив, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим. Росії повинен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. При цьому Зеленський висловив переконання, що кожен громадянин буде відстоювати свою державу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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