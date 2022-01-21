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Країни Балтії передадуть Україні ракетні комплекси Stinger та Javelin

"Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання, і закликаємо Росію утриматися від агресивної поведінки".

Країни Балтії передадуть Україні ракетні комплекси Stinger та Javelin
Фото: army.mil

Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin у відповідь на агресивні дії Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяви міністерств оборони балтійських держав.

Зазначається, що країни Балтії вирішили відповісти на потреби України та надати їй додаткову оборонну допомогу, враховуючи посилений військовий тиск Росії на Україну та її кордони.

"Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.

"Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання, і закликаємо Російську Федерацію утриматися від агресивної та безвідповідальної поведінки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Британія цього тижня відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія також планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. 

США також заявили, що передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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