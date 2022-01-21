У Женеві пройшли перемовини Блінкена і Лаврова

У Женеві (Швейцарія) пройшли перемовини державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Вони тривали 1,5 години, повідомляє контрольоване владою Росії агентство "РІА Новості". Спочатку на зустріч закладали дві години.

Після переговорів були заплановані роздільні виступи перед пресою. Нині виступає Лавров. Він заявив, що західні колеги "розкручують істерику", щоб "прикрити лінію київського режиму на повний саботаж Мінських домовленостей".

За словами Лаврова, Блінкен погодився, що діалог потрібно вести більш розумно. Глава МЗС РФ також сказав, що Росія нібито не збирається нападати на Україну.

Він додав, що повторив Блінкену вимогу не розширювати НАТО, а Блінкен повторив, що тільки Альянс і самі країни-претенденти на вступ можуть вирішувати це. Письмова відповідь щодо російського ультиматуму очікується наступного тижня.

Нагадаємо, перед переговорами з російським колегою Блінкен 20 січня завітав до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також Берліна, де говорив із главою МЗС Анналеною Бербок.

Темою перемовин Блінкена є протистояння російській агресії. Перед зустріччю з Лавровим Ентоні Блінкен звернувся до жителів Росії і заявив, що війна РФ з Україною становить для них небезпеку.