Блінкен звернувся до росіян: "Вашій безпеці загрожує тільки війна з Україною"

Державний секретар США Ентоні Блінкен перед зустріччю з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим звернувся до жителів Росії. Блінкен заявив, що війна Росії з Україною становить для них небезпеку.

Про це держсекретар США сказав у виступі у Берліні після консультацій із європейськими союзниками з приводу ситуації довкола України, передає Голос Америки.

"Я хотів би сказати російському народу: ви заслуговуєте на можливість жити в безпеці і з гідністю, як і всі люди у всьому світі, і ніхто – ні Україна, ні США, ні країни НАТО – не прагне поставити це під загрозу. Але що справді загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма наслідками, що з цього випливають", – заявив Блінкен.

Держсекретар США також прокоментував заплановану на завтра зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами державного секретаря США, складні проблеми з якими стикають сторони не вдасться вирішити швидко.

"Я не думаю, що ми вирішимо їх завтра у Женеві. Але ми можемо зміцнити наше порозуміння, а це у поєднанні з деескалацією нарощування російської військової присутності на кордонах України може відвернути нас від цієї кризи найближчими тижнями", – сказав Блінкен.

Під час виступу Берліні Блінкен наголосив, що Росія має право захищати себе.

"І США та країни Європи готові обговорити занепокоєння Росії щодо безпеки та як ми можемо відповісти на них на основі принципу взаємності. І ми не будемо ставитись до принципів суверенітету або територіальної цілісності як до таких, що підлягають обговоренню", – додав Держсекретар США.

Раніше президент США Джо Байден заявляв президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення. Це вторгнення буде зустрінуто швидкою, жорсткою і єдиною відповіддю з боку США і союзників. Байден підкреслив, що російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".