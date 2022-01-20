Голова МЗС Німеччини застерегла Росію від агресивних дій щодо України

Будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України матимуть серйозні наслідки для Москви. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє "Укрінформ".

"Ми закликаємо Росію терміново вжити кроки для деескалації. Будь-які подальші агресивні дії та поведінка матимуть серйозні наслідки", - заявила Бербок під час спільної з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції у Берліні.

Вона наголосила, що йдеться про збереження європейського порядку денного.

"А це має для нас життєво важливе значення. І тому у нас немає іншого вибору, як послідовно виступати на його збереження і захист усіма засобами, навіть якщо ці заходи для нас самих матимуть економічні наслідки", - додала глава МЗС Німеччини.

За її словами, Євросоюз, а також НАТО та "Група семи" єдині в тому, що будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України "матимуть великі наслідки у політичному, економічному та стратегічному планах". Водночас німецький міністр зазначила, що ці санкції мають бути "найбільш дієвими". У цьому контексті вона згадала і про "питання енергетики".

На її переконання, вихід із кризи має бути знайдений виключно політичним шляхом, через діалог.

Нагадаємо, на тлі стягування військових і техніки до кордонів України та на окуповані території США мали перемовини з росіянами у двусторонньому форматі, а також через НАТО і Постійну раду ОБСЄ. Росія висунула ультиматум зменшити військову присутність блоку в Європі та гарантувати, що НАТО не буде розширюватися новими членами, зокрема й Україною.

Альянс категорично відкинув це, але зазначив, що готовий обговорити масштаби військових навчань і озброєння на континенті. Росія це не влаштувало і вони заявили, що не бачать перспектив у подальших розмовах.