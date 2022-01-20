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У Києві затримали російського кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

Йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

У Києві поліцейські затримали особу із санкційного списку РНБО. Про це повідомили у Національній поліції України.

У списку був 50-річний чоловік – громадянин Росії, який має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями.

“Як тільки поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи щодо його затримання”, – зазначено у повідомленні.

Нацполіція спільно з Державною міграційною службою вживають заходів для примусового повернення чоловіка до РФ. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

Зазначимо, у МВС не назвали ім’я затриманого.

Нагадаємо, Рада наіцональної безпеки та оборони України 14 травня 2021 року запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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