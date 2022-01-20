Жінку, яка з іграшковим пістолетом пограбувала банк на Оболоні і захопила заручницю, визнали осудною

Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Жінка, яка в липні 2021 року пограбувала банк у Києві із захопленням заручниці, постане перед судом. Експертиза визнала 23-річну зловмисницю осудною, їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, 23-річну мешканку Київщини підозрюють у розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників та пошкоджені майна.

Нагадаємо, 20 липня 2021 року молода жінка заради легкої наживи вдерлася до відділення "Укрсиббанку" на вулиці Автозаводській в Оболонському районі столиці.

Спершу вона кинула в приміщення пляшку з "коктейлем Молотова", а потім почала вимагати у співробітників банку гроші. Для більшої переконливості зловмисниця пригрозила їм іграшковим пістолетом.

Перелякані працівники банку віддали нападниці 15 тис. гривень, але на цьому вона не зупинилася. Намагаючись утекти, грабіжниця захопила в заручники 35-річну відвідувачку. На щастя, жінка не постраждала.

"Висновком експертизи жінка визнана осудною. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду", – повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.