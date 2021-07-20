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У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)

Нападниця вимагала 15 тис. гривень і взяла заручницю.

У Києві пограбували відділення "Укрсиббанку" на Оболоні.

За повідомленням "Київ Оперативний", надзвичайна подія сталася на вулиці Автозаводській, 99.

Столична поліція повідомила про затримання жінки за збройний розбійний напад на банк.

"Правопорушниця зайшла до приміщення і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після під погрозою пістолетом почала вимагати гроші. Працівники банку виконали її вимогу, але на виході з будівлі її чекали співробітники поліції. Розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Оновлення. Жінка намагалась пограбувати відділення одного із банків біля площі Шевченка за допомогою іграшкового пістолета, якиv погрожувала працівникам, і до того ж взяла заручницю, повідомляє ТСН.

"Жінка в медичній масці забігла до банку і кинула в бік дверей запалювальну суміш, від якої зайнялися двері. Вона погрожувала присутнім пістолетом і вимагала 15 тисяч гривень. Свідки зуміли зачаїтись і викликати копів. На пожежу зреагували і рятувальники, тож до приміщення почали з’їжджатись машини патрульних і ДСНС"? - сказано в повідомленні.

Нападниця побачила присутність поліції, схопила одну із присутніх свідків, приставила до неї пістолет і почала виходити із будівлі. Коли ж почалися перемовини, жінка почала стріляти у сходи. Тоді правоохоронці побачили, що пістолет стріляє несправжніми набоями, і почали затримання.

На підозрювану надягли кайданки, зараз з’ясовують всі обставини події і те, що змусило немолоду жінку до такого кроку.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019-го з київського відділення "Ощадбанку" вкрали близько 250 тис. гривень.

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