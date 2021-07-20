Загиблим під завалами на вул. Руській у центрі Львова виявився 17-літній мешканець Стрийського району.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Як встановили правоохоронці, обвал стався в одноповерховому будинку, в якому проводилася реконструкція. Внаслідок робіт обвалилося перекриття з дахом та стіна, інформує пресслужба обласної поліції.

"Тіло неповнолітнього скеровано на експертизу. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Загиблий – мешканець с. Повергів (Миколаївська ТГ) Стрийського району 2003 року народження.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Будинок XVII ст. на вул. Руській, 8 – кам’яниця Филиповичів – є пам’яткою архітектури національного значення. Це житловий будинок, він складається з основного будинку і флігеля, в якому сталася трагедія. Як пояснив ZAXID.NET голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, загалом будинок має 4 поверхи, а флігель (додаткова прибудова, що примикала до будинку) – один житловий поверх і горище, вихід на яке мали власники квартир на першому поверсі. Власне, роботи проводили на горищі, де обвалилася стіна і дах.

Оскільки будинок має статус пам’ятки архітектури, кардинальних самовільних перебудов там робити не можна. Є відповідна процедура: проект, погодження, експертиза, отримання дозволу. За інформацією міськради, власники житла не отримували таких дозволів.

"Вони проводили ремонт в межах свого будинку, який мали у приватній власності. Але з ремонтних робіт вони перейшли на реконструкцію. Роботи проводили зсередини, побачити то було складно, бо це було в тому просторі, до якого доступ мали лише вони. Внутрішнім подвір’ям ніхто з мешканців не користувався, він був закритий", – розповів Андрій Зозуля.

За його словами, квартири на першому поверсі об’єднані, там фактично є два власники. У ньому давно ніхто не жив.

За неофіційною інформацією, у загиблого і власника однакове прізвище, тому, ймовірно, що вони родичі. Вчора повідомлялося, що це рідний брат власника, але наразі офіційно цю інформацію ніхто не підтверджує.

Нагадаємо, на вул. Руській, 8 у центрі Львова стався обвал тильної стіни розміром 7х3 м горища житлового будинку. Загинув чоловік, який працював на горищі за допомогою перфоратора. Під завалами поруч з тілом знайшли інструмент, яким загиблий чоловік працював. Загрози подальшого руйнування житлового будинку немає.