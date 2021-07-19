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У центрі Львова обвалилася стіна будинку, під завалами виявлено тіло чоловіка

Особу загиблого встановлюють.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

У центрі Львова сьогодні сталося руйнування частини стіни нежитлового будинку. Під завалами виявлене тіло чоловіка.

За даними обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, 19 липня о 16:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м.Львові на вул. Руська,8 відбулося руйнування стіни нежитлового будинку.

"До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи м.Львова, які проводили розбір зруйнованих конструкцій. Під завалами було виявлено тіло чоловіка, особа якого встановлюється", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Дрогобичі на Львівщині частково зруйнувався відселений житловий будинок по вул. Грушевського, 101. Два роки тому через обвалення цього будинку загинуло 8 людей.

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